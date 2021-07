Riforma Giustizia

Giustizia, M5S: ''La riforma Cartabia va modificata''

''La riforma del processo penale messa a punto dalla ministra Marta Cartabia deve essere modificata'', dicono i deputati del M5S.

Pubblicata il: 20/07/2021

"La riforma del processo penale messa a punto dalla ministra Marta Cartabia deve essere modificata". Così in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 stelle in commissione giustizia secondo i quali l'audizione di Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro, "è stata drammaticamente chiara". "Tra tutte le critiche espresse da Gratteri - aggiungono - quelle che più preoccupano, poiché prefigurano scenari inquietanti, sono relative alle conseguenze concrete: 'convenienza a delinquere' e 'diminuzione del livello di sicurezza per la nazione'".

I parlamentari pentastellati proseguono: "Gratteri ha correttamente preannunciato un 'aumento smisurato di appelli e ricorsi in Cassazione' perché 'con questa riforma a tutti, nessuno escluso, conviene presentare appello e poi ricorso in Cassazione non foss’altro per dare più lavoro ed ingolfare maggiormente la macchina della giustizia'. Si tratta di considerazioni che devono indurre tutti a rivedere e modificare nel profondo la riforma, soprattutto con riguardo a prescrizione e improcedibilità. Ne va del futuro del Paese", concludono.

Fonte: Adnkronos

