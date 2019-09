corteo animalisti

''Giustizia per Ruth'' sfilano gli animalisti a Partinico

Giustizia per Ruth, la cagnolina uccisa a Partinico da un bracciante agricolo.

Pubblicata il: 22/09/2019

Giustizia per Ruth, la cagnolina uccisa a Partinico da un bracciante agricolo. Nel paese in provincia di Palermo sono scese in campo le associazioni animaliste per chiedere giustizia per la cagnolina uccisa a colpi di sassi. Il corteo si è svolto nella via in cui è avvenuto il triste episodio. Ad uccidere l'animale è stato un uomo, colto sul fatto da un vicino di casa che ha filmato tutto, avvisando poi carabinieri e volontari.

L'anziano si sarebbe inoltre scagliato contro il cane, legandolo per le zampe e cospargendolo di benzina. Per Ruth non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei volontari.

Nel corteo tanta rabbia per un episodio che ha scosso Partinico.

Una ventina di animalisti si sono diretti poi verso l’abitazione dell’anziano. A sbarrare la strada hanno trovato però poliziotti e carabinieri.

