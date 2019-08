consultazioni

Governo, al via le consultazioni

Le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizieranno oggi alle 16 al Quirinale.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2019 - 10:13:01 Letto 392 volte

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri sera al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Avv. Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ha preso atto delle dimissioni e ha invitato il Governo a curare il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inizieranno oggi alle 16 al Quirinale.

Il premier è salito al Colle dopo la lunga giornata in Senato senza rilasciare dichiarazioni. Il premier all'uscita da Palazzo Madama e' stato salutato da una cinquantina di persone con uno striscione che lo acclamano urlando "Conte, Conte" e "Presidente, Presidente". "Nessun problema, se ti manca il coraggio sul piano politico" di assumersi la responsabilità della crisi "non c'è problema, me l'assumo io. Questa è la conclusione, unica, obbligata, trasparente. Vi ringrazio tanto, io vado dal presidente della Repubblica". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte concludendo la sua replica al Senato. "Prendo atto che al leader della Lega Matteo Salvini - ha aggiunto - manca il coraggio di assumersi la responsabilità dei suoi comportamenti. E' evidente che la responsabilità della crisi porta visibile la sua firma". "Non possiamo, se amiamo le istituzioni e i cittadini, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che faccio fatica a comprendere. Io apprezzo la coerenza logica e la linearità d'azione. Se c'è mancanza di coraggio, non vi preoccupate, me ne assumo io la responsabilità". Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella replica al dibattito in Aula al Senato soffermandosi sul ritiro della mozione di sfiducia da parte della Lega.

"Adesso capisco tutti quei no". L'ha detto il vicepremier Matteo Salvini uscendo dal Senato. "C'era un tentativo di inciucio fra Renzi e Grillo che evidentemente partiva da lontano e come Lega abbiamo avuto la dignità, la forza e il coraggio di portarlo in Parlamento per spiegarlo chiaramente agli italiani. Chiedo il voto al presidente Mattarella. La via maestra sono le elezioni" ha ribadito.

Il giorno di Conte al Senato

Giuseppe Conte in Senato aveva annunciato nel pomeriggio le dimissioni: "Alla fine di questo dibattito mi recherò dal Presidente della Repubblica per dimettermi", aveva detto. "Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato - ha affermato il premier nel suo intervento in Senato -. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato".

Ti potrebbe interessare? Governo, Conte si è dimesso

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!