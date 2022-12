Manovra 2023

Governo, al via vertice di maggioranza sulla Manovra 2023

Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra.

Al via il vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla manovra. Con il premier Giorgia Meloni, i capigruppo dei partiti di maggioranza, Foti e Malan per Fdi, Molinari e Romeo per la Lega, Cattaneo e Ronzulli per Fi, al tavolo anche Lupi di Noi Moderati.

Fonte: Adnkronos

