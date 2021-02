Governo Draghi

Governo, Berlusconi non parteciperà alle consultazioni con il premier Draghi

Silvio Berlusconi non andrà alle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi.

Silvio Berlusconi non andrà alle consultazioni con il presidente incaricato Mario Draghi. "Il presidente non potrà partecipare oggi, suo malgrado, lo ha comunicato lui stesso a Draghi in un lungo e cordiale colloquio telefonico - si legge in una nota di Forza Italia - nel quale gli ha espresso il suo rammarico, e gli ha anticipato la posizione di Forza Italia che gli sarà illustrata nel pomeriggio dalla delegazione composta dal vicepresidente Tajani e dalle capigruppo Bernini e Gelmini".

Un colpo di scena visto che Berlusconi era atteso oggi a Roma per guidare la delegazione di Forza Italia da Draghi ma è stato costretto a dare forfait per "motivi precauzionali legati allo stato di salute". Fonti azzurre precisano comunque che l'ex premier "sta benissimo", ma i medici, Alberto Zangrillo in testa, gli avrebbero consigliato di restare in Provenza, dopo aver prescritto un periodo di riposo assoluto di almeno 15 giorni. Nessuna ragione politica, insomma, alla base del forfait. Piuttosto, riferiscono le stesse fonti, il consiglio medico di evitare sballottamenti, come il viaggio in aereo, e stress, ancora per un po'.

Fonte: Ansa

