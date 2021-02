Crisi di Governo

Governo, Centrodestra diviso su Draghi: Salvini-Meloni per il voto, Berlusconi tace

Matteo Salvini e Giorgia Meloni restano fermi sulla necessità del voto anticipato,mentre Silvio Berlusconi tace ma pare abbia riservato parole di stima a Mario Draghi.

Matteo Salvini e Giorgia Meloni restano fermi sulla necessità del voto anticipato, anche dopo che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha annunciato un governo di alto profilo senza ''formula politica'' e convocato al Colle Mario Draghi per questa mattina.

La presidente di Fdi, Giorgia Meloni, non ha dubbi e rilancia con forze le urne: "Noi pensiamo sia decisamente meglio dare la possibilità agli italiani di votare, per avere una maggioranza coesa e forte che possa governare cinque anni e dare all'Italia le risposte coraggiose di cui ha bisogno".

"Infelice e ingiusto accostare il voto al contagio", dice il leader della Lega, Matteo Salvini, che avverte: "non si usi la pandemia per evitare le elezioni, sennò dovremo spiegare agli elettori calabresi e ai milioni di italiani che voteranno alle amministrative in primavere che sono delle cavie".

Silvio Berlusconi, resta in silenzio e fino a qualche giorno fa si era detto disponibile a un esecutivo di unità nazionale. Fonti azzurre riferiscono che il Cav si riserva di confrontarsi con gli alleati. Raccontano però che l'ex premier abbia riservato parole di stima a Draghi, ricordando di aver sponsorizzato la sua candidatura alla presidenza della Bce. Del resto, riecheggiano ancora le sue recenti aperture a un governo dei migliori. E chi, se non Draghi, corrisponde all'identikit tracciato dal leader azzurro?

"Ho sempre espresso su Draghi un giudizio positivo", avrebbe detto Berlusconi a chi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore.

Nel silenzio anche di Antonio Tajani e dei capigruppo, sembra quantomeno che Fi non sia contraria a vedere 'Super Mario' a palazzo Chigi e vuol rispettare il Colle. L'unica a parlare è Mara Carfagna, a favore dell'appello ai partiti lanciato dal Quirinale: ''L'alto appello alla responsabilità del presidente Mattarella deve suscitare una riflessione autentica, profonda, in chiunque voglia bene all'Italia e agli italiani e conservi ancora il senso vero della parola 'patriottismo'".

Anche Giovanni Toti e Maurizio Lupi si dicono pronti ad accogliere le parole del Quirinale e chiedono di aprire un confronto all'interno del centrodestra per chiarire le posizioni su un eventuale governo a guida Draghi. ''Dobbiamo confrontarci, siamo una coalizione, spero che Salvini senta tutti e chiami Mattarella per mettersi a disposizione del Paese'', dice il governatore ligure. Sulla stessa linea Lupi: ''Ora serve un confronto''.

