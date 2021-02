Governo

Governo, chi è Mario Draghi il nuovo premier

Mario Draghi è stato convocato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che gli conferirà l'incarico di formare un nuovo ''governo di alto profilo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2021 - 09:45:12 Letto 501 volte

Mario Draghi è un economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano. Formatosi all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e specializzatosi al MIT di Boston, già professore universitario, negli anni novanta diventa alto funzionario del Ministero del tesoro. Dopo un breve passaggio in Goldman Sachs, nel 2005 viene nominato Governatore della Banca d'Italia, prendendo il posto di Antonio Fazio, divenendo così membro del Financial Stability Forum (Financial Stability Board dal 2009) e del Consiglio Direttivo e del Consiglio Generale della Banca centrale europea nonché membro del Consiglio di amministrazione della Banca dei regolamenti internazionali. Ha ricoperto inoltre l'incarico di Presidente del Financial Stability Forum e del Financial Stability Board. È stato Direttore esecutivo per l'Italia della Banca Mondiale e nella Banca Asiatica di Sviluppo. È membro del Gruppo dei Trenta.

Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di Presidente della Banca centrale europea.

Il 3 febbraio 2021 è convocato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione di un governo tecnico-istituzionale in seguito alle dimissioni di Giuseppe Conte.

Fonte: Wikipedia

