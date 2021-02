Governo

Governo, Conte ad Assemblea M5S: ''Voltare le spalle a Draghi sarebbe come voltarle al Paese''

''Non è il momento dell'autolesionismo e dell'autoesclusione'', così il premier uscente Giuseppe Conte.

08/02/2021

“Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese. Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. Così il premier uscente Giuseppe Conte, intervenendo alla riunione congiunta dei parlamentari M5S, riportano alcuni presenti all’Adnkronos.

“Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo governo - ha proseguito Conte - perché abbiamo portato una spinta innovativa e di onestà. Vogliamo una transizione energetica vera. Come l’abbiamo impostata, non farne una finta”.

Fonte: Adnkronos

