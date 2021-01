Governo

Governo, Conte dopo la fiducia al Senato: ''L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro''

''Adesso priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori'', così il premier Giuseppe Conte su Twitter.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/01/2021 - 09:10:54 Letto 407 volte

"L'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica". Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene così, su Twitter, al termine di una convulsa giornata che ha visto il governo incassare la fiducia al Senato con 156 voti a favore, 140 contrari e 16 astenuti. "Ora l’obiettivo è rendere ancora più solida questa maggioranza" scrive il premier, "priorità a piano vaccini, Recovery Plan e dl ristori". A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio, hanno riferito fonti di governo, comunicherà in mattinata l'orario della riunione.

Probabilmente questa mattina Conte salirà al Colle per riferire al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, le sue valutazioni dopo la due giorni di maratona parlamentare.

Fonte: Adnkronos

