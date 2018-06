governo conte

Governo Conte, due donne siciliane al ministero della Salute e della Pubblica amministrazione

Il nuovo governo Conte è finalmente partito e nella squadra di governo entrano a far parte anche due donne siciliane.

Pubblicata il: 01/06/2018

Il nuovo governo Conte è finalmente partito e nella squadra di governo entrano a far parte anche due donne siciliane. Da una parte Giulia Grillo al ministro della Salute e dall’altra Giulia Bongiorno al ministero della Pubblica amministrazione.

A favore dei vaccini, ma contro il decreto Lorenzin, il neo-ministro della Salute Giulia Grillo, medico legale, classe ’75, entra a Montecitorio nel 2013 con il M5S e siede in Commissione Affari Sociali per tutta la legislatura. Nell'arco dei 5 anni deposita 4 proposte di legge e 213 atti di indirizzo e controllo alla Camera. Col tempo si guadagna la fiducia del capo politico Luigi Di Maio ed entra nella cerchia dei fedelissimi del leader 5 Stelle. Differenze di accesso alle cure, finanziamenti limitati, condizioni di lavoro degli operatori sanitari: sono i temi principali che la ministra della Salute del governo Conte ha inserito nella dichiarazione di intenti che correda il suo curriculum di candidata sulla piattaforma Rousseau. E in cui si impegna a "continuare a lavorare nell'interesse collettivo realizzando il programma del M5S, in particolare nel settore della sanità con obiettivi quali ridurre le disuguaglianze di cura e assistenza fra cittadini residenti in diverse aree territoriali e fra cittadini con diverse fasce di reddito".

E ancora: "Concretizzare una sanità pubblica, giusta, efficiente e accessibile attraverso un adeguato finanziamento, una seria programmazione, una revisione della governance farmaceutica, un potenziamento dei servizi di assistenza territoriale, un adeguato piano assunzionale di medio e lungo termine e un aggiornamento dei corsi di Laura e formazione; realizzare politiche integrate di promozione della salute che sarà intesa come investimento e non più come un costo; creare le condizioni affinché il personale sanitario possa lavorare senza sovraccarico di lavoro e in un clima di serenità e collaborazione riducendo al minimo le logiche clientelari e antimeritocratiche causate dall'ingerenza di varie forme di potere (politico, lobbistico)".

Altra donna determinata entrata a far parte del governo Conte è l’avvocato Giulia Bongiorno. Legale di Andreotti, vinse il processo a Palermo e rimase amica del premier fino alla sua morte. Entra in politica nel 2006 con Fini e An e diventa lo spauracchio di Berlusconi premier. "Quella toglietemela di torno" disse lui quando l'allora presidente della commissione Giustizia della Camera gli affondò la legge sulle intercettazioni. Avvocato eccellente, è nota anche per aver ottenuto l'assoluzione di Raffaele Sollecito per il delitto di Meredith Kercher. Ma il suo portafoglio assistiti è assai ampio, dalla Nannini a Greggio, da Pacini Battaglia alla Forleo, da Totti a Bettarini. Con Michele Hunziker ha fondato l'associazione Doppia difesa per aiutare le donne che hanno subito discriminazioni.

