Governo, Conte ottiene l'incarico: ''Sarò avvocato dei cittadini. Nasce governo del cambiamento''

Sergio Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del governo a Giuseppe Conte che ha accettato con riserva.

Sergio Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del governo a Giuseppe Conte che ha accettato con riserva. "Sarò avvocato difensore del popolo italiano" ha detto appena uscito dall'incontro con il presidente della Repubblica al Quirinale che è durato più di un'ora. Il premier incaricato si è detto consapevole delle sfide che ha di fronte. "Quello che nasce sarà il governo del cambiamento", ha detto ancora.

Potrebbe esserci già martedì o mercoledì la seduta del Senato per la votazione di fiducia al nuovo governo, mentre il voto sul Def a Palazzo Madama si terrà dopo quello di fiducia al nuovo governo.

"Finalmente è iniziata la Terza Repubblica, una Repubblica in cui i cittadini fanno un passo avanti e la politica un passo indietro – ha detto Luigi Di Maio -. Questo è un governo votato che non si regge sui voltagabbana". "I ministri? Li sceglie il Presidente della Repubblica, non c'è nessuna discussione in atto, non fate retroscena su questo".

"Non ci sono meri esecutori" dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Giuseppe Conte dovrà essere indipendente, anche se ovviamente siamo davanti a una maggioranza politica. Noi rispondiamo ai cittadini italiani".

Conte, assicura, avrà autonomia “piena” e non sarà condizionato da vincoli della Lega e dei 5Stelle."Se sto facendo quello che sto facendo è perché gli alleati del centrodestra mi hanno detto vai" dice Matteo Salvini, entrando alla Camera, rispondendo così a chi gli chiede se l'alleanza del centrodestra è ancora salda. "Chiedete a Berlusconi e Meloni se hanno cambiato idea, io sto facendo quello che sto facendo per il bene del Paese".

