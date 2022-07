Crisi di Governo

Governo, Conte: ''Siamo diventati bersaglio di un attacco politico, non c'erano le condizioni per continuare''

''Non era questione di ultimatum ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo'', ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

Pubblicata il: 21/07/2022

"Siamo diventati il bersaglio di un attacco politico, siamo stai messi alla porta, non c'erano le condizioni perché potessimo continuare con leale collaborazione". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, ricordando che "non era questione di ultimatum ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo".

"Non è stato possibile, abbiamo visto da parte del premier Draghi non solo indicazioni generiche, purtroppo su alcune misure c'è stato anche un atteggiamento sprezzante. Perché abbiamo ricevuto anche degli insulti, e anche da parte delle forze di centrodestra c'è stato un atteggiamento incomprensibile", ha aggiunto.

"Non era questione di ultimatum ma di priorità su cui bisognava definire un'agenda di governo. Oggi bisognava avere idee chiare e un atteggiamento preciso e invece c'è stato solo un atteggiamento sprezzante che non fa bene al Paese", ha spiegato.

"Nessuna convenienza per noi ma solo misure per i cittadini, di questo volevamo parlare. Oggi - ha ribadito - era una giornata importante perché era l'occasione per confrontarsi in modo ufficiale e ricevere impegni precisi da Draghi sulle priorità che abbiamo indicato per l'agenda sociale di governo. Questa discussione non c'è stata".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Giuseppe Conte

