Governo: Cottarelli al Colle e Lega pronta al voto, Salvini a Di Maio: ''Non siamo al mercato''

''Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto...''

30/05/2018

"Dal 4 marzo per dare un governo al Paese abbiamo provato tutto. Abbiamo rinunciato alle presidenze di Camera e Senato, alla presidenza del Consiglio. Abbiamo provato la strada con il centrodestra e poi con i 5 Stelle. A questo punto, non ostacoleremo soluzioni rapide per affrontare le emergenze ma ridiamo la parola agli italiani il prima possibile". È quanto si legge in una nota della Lega, che per sabato 2 e domenica 3 giugno ha inoltre organizzato nelle piazze di tutta Italia gazebo per firmare la sottoscrizione per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Intanto, nuovi sviluppi emergono sullo stallo di governo. Secondo ambienti vicini a Cottarelli - che in mattinata si è recato al Quirinale per un "colloquio informale" - "durante l'attività del Presidente del Consiglio incaricato, sono emerse nuove possibilità per la nascita di un governo politico. Questa circostanza, anche di fronte alle tensioni sui mercati, lo ha indotto - d'intesa con il Presidente della Repubblica - ad attendere gli eventuali sviluppi".

Il riferimento è all'ipotesi di un governo giallo-verde rilanciata ieri dal capo politico del M5S Luigi Di Maio ma frenata in mattinata dal leader del Carroccio Matteo Salvini che, in un appello al presidente della Repubblica Mattarella, ha chiesto di tornare al voto "prima possibile". Salvini, infatti, sul possibile voto il 29 luglio ha dichiarato: “Spero di no per gli italiani, perché a fine luglio c'è gente che lavora, ci sono gli stagionali, ci sono i nonni via coi nipotini, però prima si vota meglio è, perché bisogna uscire da questo pantano in cui -ripeto- qualcuno ci ha portato". "Sono stato per settimane a Roma cercando di costruire un governo, è stato uno sforzo inutile - chiosa - torno in mezzo agli italiani e quello che non ci hanno fatto fare settimana scorsa lo faremo a furor di popolo tra due-tre mesi".

Sulla riapertura di Di Maio all'ipotesi di un governo M5S-Lega, Salvini replica: riapre "a chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato. Io ho una dignità e una serietà, abbiamo rinunciato a posti, poltrone, presidenze, ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no. Ora spieghi Mattarella come uscirne, noi a disposizione per accompagnare il Paese al voto il prima possibile". Da qui l'appello al Presidente della Repubblica: "Presidente - dice Salvini - dia agli italiani la data delle elezioni e gli italiani in cabina elettorale faranno giustizia di tutto quello che è successo in queste settimane".

E ancora, a chi gli chiede se un governo M5S-Lega non sia più possibile, risponde "ma ci abbiamo lavorato un mese, ci hanno detto questo ministro non va bene, quell'altro ministro non va bene, deve essere simpatico alla Merkel, a Macron, ai commissari europei. Ragazzi, l'Italia non è un paese schiavo di nessuno. I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi, i francesi gli affari dei francesi che all'Italia pensiamo noi". "Eravamo pronti a fare il governo, c'è stato detto no - aggiunge Salvini -. Detto questo, chi ha disfatto", ovvero "Mattarella e lo dico con tutto il rispetto possibile, ci spieghi come uscire da questa situazione, come uscire dal pantano".

Intanto, con Cottarelli al Colle, oggi si preannuncia una giornata cruciale in quanto molti interrogativi potrebbero trovare risposta: o con la nascita del governo Cottarelli destinato a portare il Paese alle urne in autunno o all'inizio del prossimo anno; o addirittura cercando di riportare in auge la possibilità di un esecutivo politico M5S-Lega, oppure, infine, arrivando allo scioglimento delle Camere, per votare entro i successivi e necessari 60 giorni, vale a dire il 29 luglio.

