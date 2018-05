governo

Governo, Di Maio e Salvini chiedono 24 ore per un possibile accordo. Passo indietro di Berlusconi?

Ore decisive nelle trattative per la formazione di un nuovo governo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2018 - 18:47:27 Letto 403 volte

Ore decisive nelle trattative per la formazione di un nuovo governo. Movimento 5 Stelle e la Lega hanno informato la Presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. È quanto rende noto l'Ufficio stampa del Quirinale.

Secondo quanto riferito all'Adnkronos da autorevoli fonti del Carroccio, l'intesa sarebbe a un passo, "la diamo al 75%", spiega una fonte leghista. Dopo l'incontro con Luigi Di Maio, Matteo Salvini afferma: "Entro 24 ore conto di avere qualcosa da dire". "Abbiamo avuto tempo da Mattarella, se ci sarà qualcosa di importante da dire la dirò entro stasera", spiega ai cronisti. Alla domanda se abbia sentito Silvio Berlusconi, il leader della Lega risponde di no. In ogni caso, "qualsiasi cosa succeda nelle prossime 24 ore, l'alleanza del centrodestra non si romperà".

Ci sono possibilità di fare un governo? "Sì – risponde Salvini - ma non gioco i numeri al lotto, devo parlare ancora con Di Maio e con Berlusconi, e non c'è ancora una risposta definitiva da nessuno". "Di tempo ne è passato già abbastanza - sottolinea ancora - quindi o si trova una chiusura nelle prossime ore oppure la chiusura la daranno gli italiani tonando a votare".

Luigi Di Maio, scendendo dal gruppo del M5S diretto in Aula per votare, risponde così a chi gli chiede delle trattative con la Lega sulla strada di un governo insieme: "Abbiamo chiesto 24 ore a Mattarella, ora sta al centrodestra, sono dinamiche interne a loro. Io continuo con la campagna elettorale, non ho disdetto il biglietto per domani alle 7.50" diretto a Parma, "non faccio previsioni".

"Ora aspettiamo che Silvio Berlusconi dica parole chiare entro 24 ore: Di Maio s'è già espresso e non possiamo chiedergli molto di più", ha detto Gianmarco Centinaio, capogruppo Lega al Senato. "Ora - aggiunge - dobbiamo fare un passo alla volta e il prossimo è aspettare entro 24 ore l'intervento del Cavaliere". "Sono molto ottimista - ha spiegato Centinaio -. L'importante è che ci sia un accordo politico tra Salvini e Berlusconi e che entrambi decidano che posizione devono tenere i gruppi". E il senatore leghista sulla scelta del profilo per la premiership sottolinea che la scelta spetta a Salvini e va concordata con il M5S. Un premier tecnico? "Per noi sarebbe meglio un politico", spiega.

Ma Silvio Berlusconi non ha ancora ceduto e per ora resta fermo sulle sue posizioni: niente veti su di noi, basta teatrini come l'appoggio esterno. Ma, raccontano fonti azzurre, il pressing è così forte e asfissiante per fare il “passo di lato” che alla fine potrebbe convincersi. “Radio” Montecitorio dice che il Cav sarebbe pronto a dare di fatto il suo via libera all'intesa governativa Salvini-Di Maio tramite l'astensione. Molti scommettono che l'ex premier, senza rompere l'alleanza di centrodestra e per senso di responsabilità e il bene del Paese, d'intesa con il Colle, starebbe prendendo seriamente in considerazione l'idea di far partire l'esecutivo giallo-verde senza votargli la fiducia, ma riservandosi di approvare successivamente i singoli provvedimenti, valutando caso per caso.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!