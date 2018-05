governo

Governo di tregua e al voto l'8 luglio: ecco la nuova ipotesi

Dopo il no dei 5 Stelle e della Lega a un governo tecnico, prende forza l'ipotesi di tornare al voto subito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/05/2018 - 16:51:03 Letto 362 volte

Dopo il no dei 5 Stelle e della Lega a un governo tecnico, prende forza l'ipotesi di tornare al voto subito, anche a luglio. Se dopo il terzo e ultimo giro di consultazioni la situazione non dovesse sbloccarsi, l'orientamento del Colle sarebbe quello di dare vita a un governo di tregua che, se non dovesse incassare la fiducia in Parlamento, avrebbe il compito proprio di traghettare il Paese a elezioni. Nel frattempo, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dopo un faccia a faccia a Montecitorio, avanzano anche una data: l'8 luglio.

Se nei prossimi dieci giorni un eventuale governo proposto dal capo dello Stato dovesse essere bocciato in Parlamento, a quel punto potrebbe arrivare subito lo scioglimento delle Camere, con elezioni anche la seconda settimana di luglio. A meno che non ci sia un accordo tra i partiti per uno scioglimento posticipato di qualche settimana, per votare a fine settembre.

Dopo un faccia a faccia a Montecitorio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio propongono la data dell'8 luglio per le elezioni in caso di impossibilità di un esecutivo politico. "Sto provando fino all'ultimo a dare un governo al Paese, ascoltando tutti: se ci riesco sono felice, altrimenti l'unica opzione è tornare al voto per chiedere fiducia direttamente agli italiani" dice Salvini, che aggiunge: "Penso che la data dell'8 luglio sia quella più vicina efficace, netta per dare un governo". Stessa linea per Di Maio: "Senza un governo politico possibile, data per votare è l'8 luglio" ribadisce il leader 5S: "Governi tecnici alla Monti non sono possibili".

Primo a salire al Colle questa mattina è stato il Movimento 5 Stelle. "Se non ci saranno le condizioni per un governo politico, per noi è giusto si torni al voto". E, in tal caso, "sarà ballottaggio" tra M5S e Lega, ha detto Luigi Di Maio. "Al di là delle valutazioni che farà il presidente della Repubblica - rimarca il leader pentastellato - mi sento di dire che non siamo disponibili a votare la fiducia a un governo tecnico". "Se terza Repubblica deve essere - ribadisce Di Maio - i politici e le forze politiche devono fare un passo indietro, i cittadini un passo avanti".

Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale dei partiti di centrodestra, ha detto: "Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all'immigrazione". "Confidiamo - ha aggiunto il leader della Lega - che il presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!