Governo dichiara stato di emergenza per il maltempo in Sicilia

Il premier Giuseppe Conte ha sottolineato: ''Dopo Venezia, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per tutte le province siciliane''.

Dichiarato lo stato di emergenza per il maltempo in Sicilia dei giorni scorsi. La misura annunciata è stata deliberata dal Consiglio dei ministri. Il via libera è arrivato per territori colpiti "dagli eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal mese di settembre 2019".

Su Twitter il premier Giuseppe Conte ha sottolineato: "Dopo Venezia, in Cdm abbiamo dichiarato lo stato di emergenza per tutte le province siciliane che da settembre sono state colpite dal maltempo”.

