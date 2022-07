Governo

Governo, Draghi a colloquio con Mattarella

Draghi č a colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella per fare il punto sulla situazione di governo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/07/2022 - 15:59:17 Letto 750 volte

Dopo lo strappo del M5s sul decreto legge Aiuti, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi per salire al Quirinale.

Intanto il Consiglio dei ministri, inizialmente previsto alle 15.30, è in stand-by e potrebbe essere convocato in serata, viene spiegato, anche se al momento non risulta alcuna convocazione.

Fonte: TGCOM24