Governo Draghi

Governo Draghi, impazza il toto-nomi con l'incognita Conte

La composizione dei ministri, stando ai beninformati, sarebbe di un ministro per ogni forza a sostegno del governo, forse due per i partiti maggiori.

Per il governo Draghi ora si attende il programma, ma in linea di massima sembrerebbero starci tutti, fuori solo Giorgia Meloni e la sua Fdi. Lunedì, per il premier incaricato, è in programma l'incontro con le parti sociali, poi un altro giro di consultazioni con i partiti che inizierà alle 15 e terminerà martedì alle 17.45 con il M5S. A Palazzo Chigi 'vedono' l'insediamento dell'ex numero uno della Bce tra mercoledì e giovedì, ma non è escluso che la cerimonia della campanella slitti più avanti considerando che comporre i tasselli della squadra di governo non sarà certo una passeggiata. Nemmeno per uno come 'super Mario'.

Difficile mettere insieme i pezzi, tanto più che il pressing dei partiti per un esecutivo politico porta Draghi dritto verso il 'modello Ciampi'. "Se fosse stato un gabinetto tecnico avrebbe impiegato al massimo un paio d'ore...", racconta chi conosce bene l'ex uomo di Francoforte. E invece la composizione, stando ai beninformati, sarebbe di un ministro per ogni forza a sostegno del governo, forse due per i partiti maggiori. La componente dei tecnici finirebbe così per essere in minoranza, con uno schema che vede 'pesare' di più la compagine politica.

Intanto impazza il toto-nomi su chi farà parte della squadra, con l'incognita Conte sempre più in campo.

