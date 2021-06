Governo

Governo Draghi, Letta: ''Avanti fino al 2023, è ora di stabilità''

''Questo quadro politico è consideratto una garanzia in Ue, Draghi è un elemento di fiducia importante'', ha detto Enrico Letta.

"Ieri è stata una giornata importante per Italia, paese che ha ottenuto i maggiori finanziamenti. Una grande occasione per il nostro paese. Questo quadro politico è consideratto una garanzia in Ue, Draghi è un elemento di fiducia importante. Sta guidando il governo in modo determinato ed equibirato, ci sentiamo a casa. Sarebbe buono se durasse per tutta la durata della legislatura, fino alla fine. Io credo che sia il momento della stabilità: secondo noi deve stare fino alla fine, per l'interesse del Paese". Ha detto Enrico Letta nel corso del forum ANSA.

"Dopo 4 mesi di governo, io sono qui da 3, ho visto 2 tempi: una prima fase molto turbolenta, in cui anche io sono stato costretto a fare una parte contundente e spigolosa perché l'atteggiamento soprattutto di Salvini non era quello giusto per stare in maggioranza mentre nelle ultime settimane le turbolenze si sono abbassate e invito a continuare a fare così - ha spiegato Letta -. Non ho nostalgia di caminetti, vedo che ci sono dinamiche in cui il governo coinvolge, io mi sento coinvolto, non rifiuto mai il confronto e sono disponibile a continuare ma il dialogo sia per fare le cose che servono ai cittadini, non faccio polemiche se non devo farle e se devo farle alzo i gomiti come quando ero giovane a pallacanestro".

"Non credo a M5s come fattore di instabilità per il governo perché li vedo, vedo il lavoro che fanno, il lavoro positivo di Di Maio e anche degli altri, un contributo molto positivo, abbiamo fatto un'ottima battaglia insieme sull'ecobonus e su altri temi. Guardo con attenzione a quello che succede al loro interno, auspico che trovino le migliori soluzioni ma non entro nel dibattito interno, ognuno ha i suoi".

