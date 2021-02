Governo Draghi

Governo Draghi, oltre 40mila iscritti del M5S hanno votato in 3 ore su Rousseau

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2021 - 13:52:26 Letto 397 volte

Oltre 40mila voti in 3 ore su Rousseau per dire sì o no all'ingresso del Movimento 5 Stelle nel governo che il premier incaricato Mario Draghi sta formando. "Sono trascorse tre ore dall'apertura del voto. Si sono già espressi oltre 40.000 iscritti. Se fino a qualche anno fa sembrava impossibile far decidere i cittadini sui temi rilevanti per la vita politica del Paese, oggi grazie a Rousseau è diventata una conquista irrinunciabile. Buon voto", ha comunicato su Facebook Enrica Sabatini (Associazione Rousseau) attorno alle 13.

Il voto è partito alle 10 e si concluderà questa sera alle 18. Gli iscritti dovranno rispondere al quesito:

"Sei d’accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?".

I risultati, si legge in un comunicato pubblicato sul Blog delle Stelle, saranno pubblicati dopo le 19 di oggi. Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con documento certificato.

Fonte: Adnkronos

