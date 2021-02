Governo Draghi

Governo Draghi, Renzi: ''Ne valeva la pena di aprire una crisi''

''Draghi ha dato una visione'', ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/02/2021 - 12:32:21 Letto 386 volte

"Valeva la pena aprire la crisi? Sì. E chi aveva dei dubbi dovrebbe solo sentire il discorso di Draghi". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi ai cronisti a Palazzo Madama nel giorno del primo discorso del premier in Aula per la fiducia al governo. "Lo avete sentito? Draghi ha dato una visione. Un discorso per un programma di due anni? Anche più lungo", ha precisato Renzi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!