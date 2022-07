Crisi di Governo

Governo, Gelmini lascia Forza Italia: ''Ha ceduto a Salvini''

''Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni'', annuncia in una nota Mariastella Gelmini.

Pubblicata il: 21/07/2022

"Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni: non posso restare un minuto di più in questo partito". Lo annuncia in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, aggiungendo che il partito "ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini".

Fonte: TGCOM24

