Governo, giovedì prima relazione sui fondi di coesione e Decreto semplificazioni Pnrr

Consiglio dei Ministri

Governo, giovedý prima relazione sui fondi di coesione e Decreto semplificazioni Pnrr

Giovedý in Cdm, relazione che sarÓ poi inviata al Parlamento, sul monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del Fondo di coesione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2023 - 00:01:00 Letto 717 volte

In Consiglio dei ministri giovedì dovrebbe arrivare non solo il decreto con le semplificazioni per il Pnrr, ma anche una relazione, che sarà poi inviata al Parlamento, sul monitoraggio dell'utilizzo delle risorse per la coesione e del Fondo di sviluppo e coesione del ciclo 2014-2020. Si tratta, spiegano dal governo, non di un adempimento dovuto ma di una scelta dell'esecutivo.

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!