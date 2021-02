Crisi di Governo

Governo, M5S: ''Fatti grandi sforzi con Italia Viva. Non voteremo la fiducia a Draghi''

''L'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi'', così il capo politico M5S Vito Crimi.

"Noi abbiamo fatto dei grandi sforzi, grandi passi avanti nei confronti anche di Iv, con un obiettivo: cercare di dare al paese un governo nel più breve tempo possibile e affrontare le questioni più urgenti. Malgrado questo, abbiamo assistito da parte della delegazione di Iv a una serie di attività quasi ostruzionistiche". Così il capo politico M5S Vito Crimi che aggiunge: "Malgrado le aperture, anche su temi come la prescrizione, c'è stato un continuo dire no a tutti i passaggi più significativi. L'obiettivo - attacca Crimi - era ottenere qualche poltrona in più, dei ministeri. Questa è stata la richiesta più pressante da parte di Iv."

"Non abbiamo ricevuto nessun tipo di assicurazione sulla figura di Conte" da Italia Viva che, dice Crimi, si è messa a "sindacare sui ministeri degli altri". "Il MoVimento 5 Stelle, già durante le consultazioni, aveva rappresentato che l'unico governo possibile sarebbe stato un governo politico. Pertanto non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario Draghi", ha poi messo in chiaro su Facebook Crimi.

"Non ci vengano a chiedere di votare Mario Draghi. Abbiamo fatto di tutto. Perfino annientarci negli uffici a lavorare pur di dare una mano a chi ne aveva bisogno. Questo per noi è stato governare l’Italia. Lo abbiamo fatto avendo contro tutto il sistema organizzato di potere. Lo abbiamo fatto pur sapendo che stavamo perdendo consenso. Orgogliosi del fatto che per noi gli italiani erano prima di tutto persone, non solo elettori. E anche questa volta rimarremo seri e responsabili.", ha scritto su Facebook l'ex ministro grillino Danilo Toninelli.

