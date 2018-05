nuovo governo

Governo M5S - Lega, ''significativi passi avanti''. Berlusconi sblocca le trattative con un comunicato

Riunione mattutina tra Di Maio e Salvini, dalla quale sono emersi segnali incoraggianti. Ieri sera Silvio Berlusconi aveva diffuso una nota con la quale apriva alla formazione di un esecutivo M5S-Lega

Dalla riunione di questa mattina emergono “significativi passi avanti” verso il nuovo Governo. Lo scrivono Luigi Di Maio e Matteo Salvini con una nota congiunta. Nel pomeriggio nuova riunione Movimento 5 Stelle - Lega con i tecnici.

“Si è svolto questa mattina presto alla Camera l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio - si legge nella nota - Presenti anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti. Clima positivo per definire il programma e le priorità di governo. Già oggi pomeriggio la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori MoVimento 5 stelle e Lega”.

“Sulla composizione dell’esecutivo e del premier sono stati fatti significativi passi in avanti nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l’obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese”, conclude il comunicato.

Lo scenario si è reso possibile dopo che ieri sera Silvio Berlusconi aveva diffuso una lunga nota, annunciando di essere pronto a dare il via libera a un esecutivo Lega - Cinquestelle con l'astensione responsabile dei suoi parlamentari.

"Da parte nostra - scriveva il Cav - non abbiamo posto e non poniamo veti a nessuno, ma - di fronte alle prospettive che si delineano - non possiamo dare oggi il nostro consenso ad un governo che comprenda il Movimento Cinque Stelle, che ha dimostrato anche in queste settimane di non avere la maturità politica per assumersi questa responsabilità".

E anche se dovesse nascere un governo M5S-Lega, Berlusconi ha assicurato che non ci sarà nessuna rottura nel centrodestra: "Tutto ciò non segna la fine dell’alleanza di centro-destra: rimangono le tante collaborazioni nei governi regionali e locali, rimane una storia comune, rimane il comune impegno preso con gli elettori. Continuiamo a lavorare per tornare a vincere, ma soprattutto perché torni a vincere l’Italia".

