Governo, Mattarella convoca la Casellati: sempre più concreto il mandato esplorativo

La presidente del Senato sarebbe la figura designata dal Capo dello Stato per sondare gli animi dei partiti e formare un governo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/04/2018 - 09:36:36 Letto 331 volte

L'ipotesi era già nell'aria, ora si aspetta la conferma. Dopo 40 giorni di stallo e vane consultazioni con i maggiori esponenti della politica italiana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato al Quirinale per le ore 11 il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, per procedere con ogni probabilità all'affidamento di un incarico esplorativo. Sarà fondamentale sondare il terreno tra le forze politiche, alla ricerca di una maggioranza in parlamento. Dopo due giri di consultazioni, Mattarella ha ritenuto superfluo procedere ad un terzo round.

