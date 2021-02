Governo Draghi

Governo, Meloni: ''Fratelli d'Italia non voterà la fiducia a Draghi''

''Fdi non andrà mai al governo con Pd, M5S e Matteo Renzi'', ha detto Giorgia Meloni al termine delle consultazioni con Mario Draghi.

05/02/2021

''Abbiamo ribadito a Draghi che Fratelli d'Italia non voterà la fiducia al suo governo''. Lo ha detto Giorgia Meloni al termine delle consultazioni con Mario Draghi.

"Fdi non andrà mai al governo con Pd, M5S e Matteo Renzi", ha spiegato la leader. "Serve un governo autorevole e coeso con una maggioranza omogenea, ma questo è possibile solo con voto e con un altro Parlamento."

"Non so se Draghi intenda confermare il Recovery Plan di Conte, spero di no'', ha affermato, spiegando che ''con Draghi è stato un incontro franco, cordiale, spero costruttivo' e che con il premier incaricato''ci sarà un secondo giro di consultazioni''.

