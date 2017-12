Governo regionale

È stata firmata dal Presidente della regione Nello Musumeci una proroga di tre mesi per l’utilizzo delle discariche in Sicilia e sarà notificata ufficialmente domani al Ministero dell’ambiente.

Il Governo nazionale adesso richiederà una relazione mensile sullo stato di avanzamento riguardo l’attuazione dei piano per i rifiuti e torna a chiedere la spedizione all’estero di quella parte, eventualmente, non si riuscirà a lavorare.

Naturalmente la soluzione più adeguata sarebbe quella della raccolta differenziata, ma riuscire a farla attuare in tre mesi diventa un’impresa complicata.

Oltre alla questione rifiuti si sta affrontando anche la situazione derivante dai danni provocati dal maltempo. A tal proposito arrivano 2 milioni di euro per le nevicate del 2015 mentre domani si affronterà il tema dei danni nel Vittoriese delle alluvioni dello scorso mese di novembre.

Ma a impensierire la Regione è soprattutto l’emergenza relativa al bilancio, che non è stato approvato nella scorsa legislatura e questo potrebbe rallentare gli interventi del Governo.

Tradotto questo significa che il Governo non può ricorrere ai direttori esterni che avrebbe voluto chiamare per la Formazione e non soltanto e tra l’altro non può neanche fare le proprie scelte per la formazione dei gabinetti e degli staff.

Questa l’eredità del governo Crocetta che dovrà affrontare il governo Musumeci, che deve far fronte ad una serie di emergenze che hanno delle scadenze ben precise.

