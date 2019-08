Governo

Governo, Orlando: ''Meglio un M5S confuso che un governo Fascista''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2019 - 18:45:20 Letto 375 volte

"Il Pd sta ridefinendo il ruolo e visione: nessun passo indietro. No ai decreti sicurezza disumani e incostituzionali che utilizzano i migranti per perpetrare violazioni dei diritti di tutti”.

È quanto ha dichiarato Leoluca Orlando, questa mattina in apertura della riunione con sindaci, governatori e segretari regionali del Partito democratico.

“La discontinuità - ha proseguito Orlando - deve portare ad una scelta strategica per il Mezzogiorno. Serve un forte Ministero per la Coesione territoriale: è surreale il dibattito TAV Torino-Lione mentre nel Mezzogiorno le ferrovie sono fatiscenti, le infrastrutture di mobilità inesistenti”.

“È difficile - ha concluso Leoluca Orlando - avere come interlocutore un soggetto in forte confusione e M5S in fibrillazione ma meglio interloquire con un soggetto in difficoltà che lasciare al governo un aspirante fascista che vuole pieni poteri."

