Governo, Renzi: ''Italia Viva sostiene Draghi senza veti sui ministri''

''Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l'appello del Presidente della Repubblica'', così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

"Italia Viva accoglie l'appello del Presidente della Repubblica e sosterrà il governo indipendentemente dal nome dei ministri, da quanti tecnici e politici sarà composto, siamo al fianco e a disposizione di Draghi. Auspichiamo che tutte le forze assumano lo stesso atteggiamento a sostegno del governo Draghi, perché l'appello del Presidente della Repubblica era rivolto a tutti. Chi oggi pone veti nei confronti di altri non solo commette un errore politico, ma sta rifiutando l'appello del Presidente della Repubblica, che ha escluso che il governo abbia una connotazione politica ma invitato tutte le forze a dare sostegno all'esecutivo." Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, al termine delle consultazioni con il premier incaricato, Mario Draghi .

"Ringrazio chi in questi giorni difficili - ha detto poi Renzi ringraziando le ex ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto - ha avuto la forza di opporsi alla corrente mono direzionale che vedeva in Italia Viva la sola responsabile della crisi, grazie a chi ha sostenuto nuotando controcorrente la posizione di Italia Viva: questo valga in special modo per le giovani generazioni per i giovani amministratori e per chi crede nella res pubblica".

"Sbagliati i veti di Salvini e di Leu? Italia Viva sostiene il premier per il governo incaricato dal capo dello Stato", rimarca ancora Renzi, che aggiunge: "Io non giudico le decisioni degli altri, di Salvini e di Leu, ognuno risponde davanti a sé e al paese. Poi valuterà il premier incaricato". "Noi - conclude - abbiamo detto di ascoltare l'appello del capo dello Stato".

"C'è un presidente che deciderà cosa fare, lo sosterremo nel suo tentativo. Ci sono 209 miliardi che saranno spesi da Mario Draghi e non da altri. Ciascuno di noi, andando a casa, per questo si sentirà meglio. Noi oggi ci sentiamo meglio e auguriamo buon lavoro al presidente Draghi", ha detto ancora il leader Iv. "Riforme da suggerire? Il premier ha una conoscenza approfondita dei dossier".

"Abbiamo evidenziato le questioni del lavoro con la Bellanova, le regole parlamentari con i dl e non i dpcm grazie a Boschi e il piano choc per le infrastrutture, di cui ha parlato Faraone".

"Con l'indicazione di Mario Draghi, il Colle ha individuato l'interlocutore che ha portato un'immediata ventata di credibilità e fiducia nel paese, è una polizza assicurativa per i nostri figli e i nostri nipoti. Nessuno può negarlo e fare la considerazione che nel periodo storico in cui l'Italia avrà più soldi da spendere dal dopoguerra, più del piano Marshall, chi meglio di lui può gestire questo passaggio?".

"A ciò si aggiunga, per chi ama la politica internazionale, che l'idea che la presidenza del G20 sia affidata all'Italia e a Mario Draghi - continua Renzi - è un elemento di grande serenità e solidità. Infine, ove il premier incaricato Draghi possa sciogliere la riserva, il fatto che ci rappresenterà in una fase in cui nel 2021 la cancelliera Merkel lascerà il suo ruolo di guida dell'Ue, Macron avrà un anno di campagna elettorale molto impegnativo per lui. Il fatto che l'Italia sia alla guida anche delle istituzioni europee con Mario Draghi ci rende molto fiduciosi".

Infine "Iv esprime una deferente riconoscenza e gratitudine al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per autorevole e alto magistero, per la grande capacità di risoluzione della crisi, per essere stato in questi 6 anni e per essere un arbitro rispettoso delle regole, come si definì lui stesso nel discorso a Montecitorio per il suo insediamento, e di esserlo stato soprattutto adesso. Grazie", conclude.

