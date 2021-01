Governo

Governo, Renzi torna all'attacco: ''In Parlamento assistiamo a uno scandalo''

Matteo Renzi in un video su Facebook spara a zero contro il tentativo di allargare la maggioranza: ''Gruppi improvvisati uno scandalo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/01/2021 - 09:51:42 Letto 403 volte

Al termine della prima giornata di consultazioni al Quirinale Matteo Renzi in un video su Facebook spara a zero contro il tentativo di allargare la maggioranza. "Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo - afferma - che è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee".

"Non è una questione caratteriale, non è un problema delle singole persone, non è un problema che si può risolvere con una poltrona. Noi - sottolinea - le poltrone le abbiamo lasciate, siamo gli unici ad averlo fatto".

"Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia - aggiunge Renzi - deve ripartire adesso. Solo una cosa non ci possiamo permettere, non vivere questa crisi come una grande opportunità per ripartire. O prepariamo adesso la ripartenza o l'Italia sprecherà la più grande occasione. Noi continueremo a testa alta a parlare di contenuti e se altri parlano di poltrone, polemizzano sul carattere e ci attaccano con fake news, non è un nostro problema. Noi teniamo la barra dritta, a viso aperto, sulle cose che servono all'Italia non a noi".

"In queste ore il presidente della Repubblica ha iniziato le consultazioni e vorrei chiarire con molta nettezza perché la crisi si è aperta oggi. Proprio adesso - sottolinea - si gioca il futuro del Paese o risolviamo i punti aperti ora o condanniamo i nostri figli e nipoti al declino più totale".

Fonte: Adnkronos

