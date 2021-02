Governo Draghi

Governo, Salvini: ''Altri mettono veti, noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo''

''Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute'', ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini.

"Il centrodestra ha l'obiettivo di presentarsi unito a tutte le elezioni amministrative in programma questa primavera", ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa davanti alla sede di Regione Lombardia rispondendo a una domanda sul possibile cambio di rapporti all'interno della coalizione dopo il no di Fdi a Draghi. "Il centrodestra governa in 14 Regioni su 20 e l'obiettivo - ha aggiunto - è di presentarci uniti a tutte le amministrative".

"Altri mettono veti e fanno capricci, noi abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo", ha aggiunto poi il leader della Lega. "Noi abbiamo raccolto l'appello del Presidente della Repubblica - ha aggiunto - senza mettere veti in casa d'altri".

"Domani la priorità che porteremo al tavolo del professor Draghi, mentre altri si occupano di ministeri e di poltrone, sarà soprattutto la salute. C'è un modello lombardo che è il più avanzato dal punto di vista della messa in sicurezza della popolazione e delle vaccinazioni. Proporremo a Draghi il modello Bertolaso".

