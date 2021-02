Governo

Governo, Salvini: ''Strada maestra elezioni, ma niente pregiudizi su Draghi''

''Non abbiamo pregiudizi. Non dico sì o no a priori'', così il leader della Lega, Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2021 - 16:03:12 Letto 375 volte

"Non abbiamo pregiudizi. Non dico sì o no a priori. C'è una persona che ha lavorato in Europa e bene, andremo, sentiremo". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il vertice del Centrodestra.

"Ribadiamo con coerenza che la strada maestra sono le elezioni. Da Draghi andremo ad ascoltare, a proporre, a valutare". Astensione? "Essendo Draghi persona di livello, andiamo a cercare di capire".

Il Centrodestra andrà unito da Draghi? "L'obiettivo è di andare insieme. Il Centrodestra è sempre stato compatto. E io lavoro perchè resti compatto".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!