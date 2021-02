Governo Draghi

Governo, Salvini: ''Vogliamo l'Italia protagonista in Europa''

''Noi possiamo far parte di un governo che pensa alla crescita felice, non alla decrescita infelice'', così Matteo Salvini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/02/2021 - 18:03:35 Letto 381 volte

"Non abbiamo parlato di ministeri, governi tecnici, politici. Abbiamo fiducia nell'idea di squadra che ha il professor Draghi. Abbiamo parlato di Europa, il nostro obiettivo è che l'Italia torni protagonista. Vogliamo che si faccia l'interesse italiano in sede europea. Abbiamo parlato di sviluppo, di rilancio, di economia, di lavoro. Noi possiamo far parte di un governo che pensa alla crescita felice, non alla decrescita infelice". Sono le parole di Matteo Salvini, leader della Lega, dopo l'incontro con il premier incaricato Mario Draghi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!