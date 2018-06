nave aquarius

Governo spagnolo dice ''sì'' all'Aquarius. Conte ringrazia Sanchez

Giunge a una conclusione il caso internazionale che ha coinvolto l'Italia, Malta e la Spagna nella gestione della nave con a bordo 629 migranti. Il premier spagnolo: ''Nostro dovere evitare catastrofe umanitaria''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2018 - 15:43:58 Letto 625 volte

La Spagna ha accolto la richiesta dell'Italia, e con essa la nave Aquarius. Giunge a una conclusione, almeno per quanto riguarda le misure nell'immediato, il caso internazionale montato a seguito della decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini di chiudere i porti italiani alla nave dell'ong SOS Méditerranée. Dopo il rifiuto di Malta, è stato il neo eletto premier spagnolo Pedro Sanchez a comunicare la volontà dell'esecutivo iberico di far fronte all'emergenza in mare aperto.

Ora i 629 migranti sulla Aquarius sono quindi materia del governo spagnolo, e sono attesi al porto di Valencia, con la compiacenza del presidente della Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha perso tempo a ringraziare il suo omologo spagnolo, anch'egli fresco di nomina: "Ringrazio le autorità spagnole per aver accolto la nave Aquarius nel loro territorio”, dice Conte in visita ad Accumoli, uno dei luoghi colpiti dal terremoto del 2016, “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà all’Europa, e questo gesto di solidarietà è arrivato”.

Per molti la Spagna di fatto non è "l'Europa" intesa con diplomazia da Conte, ma un isolato e inatteso caso di solidarietà mirata ad un lungimirante primo risultato politico: Sanchez è un socialista ed è anche un nuovo arrivato nello scenario politico del Vecchio Continente, e un gesto dal forte carattere sociopolitico era ciò che gli occorreva come attestato di partecipazione attiva della Spagna in ambito di immigrazione.

In Italia il clima rimane teso, con la "mano che ha scagliato il primo sasso", quella di Matteo Salvini, ancora calda e risoluta. "Non siamo un grande campo profughi", così suonano le dichiarazioni del Ministro in risposta alle intenzioni del sindaco di Palermo Leoluca Orlando e dei primi cittadini di Messina, Reggio Calabria e Napoli, di mantenere aperti agli arrivi dei migranti i propri porti.

Tramite i propri canali ufficiali, Giuseppe Conte ha annunciato la convocazione di un vertice con i ministri competenti stasera a Palazzo Chigi, per affrontare il tema dell’emergenza immigrazione. "Sarà il primo punto che affronterò venerdì nel mio incontro con il Presidente Macron e lunedì con la Cancelliera Merkel" - annuncia Conte in vista degli incontri con Francia e Germania -. "Vogliamo portare a casa una riforma del Regolamento di Dublino davvero più giusta ed equa per tutti".

