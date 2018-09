Governo taglia 16 milioni per scuole e legalità. Orlando "Da Conte oggi parole vuote di significato"

Le dichiarazioni di Leoluca Orlando in merito alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte oggi a Brancaccio, ricordando che proprio quel quartiere è fra quelli inseriti nel progetto presentato dalla Città Metropolitana di Palermo per il cosiddetto Bando periferie i cui fondi sono, ad oggi, cancellati.

“Dopo lo scippo di quasi 16 milioni di Euro proprio al quartiere di Brancaccio, avvenuto ieri e stanotte con la fiducia sul Decreto “Milleproroghe”, spero che oggi il Presidente Conte colga l’occasione per trovare la giusta ispirazione e comprendere il grave, gravissimo errore commesso nel cancellare i fondi del Bando periferie.

Oggi a Brancaccio si parlerà certamente di legalità e vicinanza alle forze dell’ordine; parole che suonano vuote dopo che il Governo ha appena cancellato, fra gli altri, i fondi per la manutenzione di due stazioni dei Carabinieri e del Commissariato di Polizia che operano proprio in quel territorio. Si spenderanno molte parole, che temo però non spiegheranno un provvedimento che non ha spiegazione se non quella di capovolgere il senso delle cose, del togliere a chi non ha per dare a chi ha.”