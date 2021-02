Governo Draghi

Governo, Toninelli: ''Stare con Berlusconi? Inaccettabile per il M5S''

''In opposizione avremmo le mani libere e potremmo influenzare l'opinione pubblica. E' inaccettabile per il movimento stare al governo con Forza Italia e Berlusconi'', così Danilo Toninelli.

08/02/2021

“Questo è il Momento più complicato del M5S. L’obiettivo minimo deve essere la salvaguardia del M5S. L’unico modo per salvare il Movimento è il voto su Rousseau, per decidere tutti”. Così Danilo Toninelli nel corso dell’Assemblea congiunta m5s, raccontano alcuni presenti alla riunione all’Adnkronos.

“Mi domando: è meglio stare in maggioranza o all’opposizione? In maggioranza penso di no. In opposizione avremmo le mani libere e potremmo influenzare l’opinione pubblica. E’ inaccettabile per il movimento stare al governo con Forza Italia e Berlusconi. Poniamo temi per far stare fuori dalla maggioranza alcuni”, ha suggerito Toninelli con un chiaro riferimento agli azzurri.

Fonte: Adnkronos

