Governo, verso un premier terzo: ecco chi potrebbe essere

Domani nuovo vertice tra i leader di M5S e Lega, dedicato al programma di governo.

11/05/2018

Domani nuovo vertice tra i leader di M5S e Lega, dedicato al programma di governo. E intanto, entro lunedì il M5s e la Lega dovranno presentare un nome al Colle come presidente del Consiglio e il dilemma non è stato ancora sciolto. Quello che guiderà il governo sarà "un premier terzo, ne' M5S né della Lega", dice Alfonso Bonafede (M5S) a “Piazza Pulita” su La7. Quanto all'ipotesi Di Maio ministro degli Esteri, "sono solo voci", "oggi per la prima volta si parla dei temi dei cittadini" e non delle poltrone, ha aggiunto, "è la Terza Repubblica".

"Questo primo confronto" con la Lega "è andato molto bene perché abbiamo visto che sui vari punti dei nostri programmi c'erano margini di convergenza molto importanti, dal reddito di cittadinanza per il M5S alla flat tax per la Lega. Ma parliamo anche della giustizia, della lotta alla corruzione, delle pensioni, del superamento della legge Fornero, del conflitto di interessi. Insomma: i problemi di cui la politica in passato ha sempre parlato ma non ha mai risolto adesso sono pronti a essere messi in un contratto di governo tra due parti che si stanno confrontando", aveva detto Bonafede in un video postato su Facebook.

"Stiamo facendo notevoli passi avanti - ha dichiarato Di Maio - sul programma di governo, stiamo trovando ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani". "E' la Terza Repubblica in cui si parla prima di temi e non di nomi, di nomi non ne abbiamo parlato", ha poi sottolineato. "Speriamo di chiudere il prima possibile perché se non si chiude si torna al voto", ha ribadito. Salvini, lasciando Montecitorio al termine del faccia a faccia con Luigi Di Maio, ha confermato che rivedrà il leader M5S per discutere del programma. Poi a chi gli chiedeva se andrà ad Arcore a parlare anche con Silvio Berlusconi, ha risposto: "Vedremo, vedremo...".

Nel caso in cui si optasse per una terza figura come presidente del consiglio, cominciano già a circolare le prime indiscrezioni. Su chi potrebbe ricadere la scelta. Questa mattina il Corriere.it fa il nome di Giampiero Massolo: "Diplomatico di lungo corso - si legge sul Corriere - presidente dell’Ispi, è stato primo segretario a Mosca, capo dei servizi segreti e piace alla Lega. Ma nel suo curriculum c’è molto altro: la sua carriera comincia con Giulio Andreotti, come consigliere diplomatico a Palazzo Chigi, e decolla con Berlusconi, di cui diventa capo della segreteria nel 1994. Massolo ottiene cariche e gratificazioni da Massimo D’Alema, Lamberto Dini e Gianfranco Fini. Nel governo Monti è a un passo dal diventare ministro degli Esteri, ma viene scalzato da Giulio Terzi". Tramontata l'ipotesi di Giorgetti, così come quella dell'ex ministro ed ex presidente dell'Istat Enrico Giovannini che si è tirato fuori dalla partita, circola ancora il nome di Carlo Cottarelli.

