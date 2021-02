Governo

Governo, Zingaretti: ''Con Draghi fase nuova. Ora incontro con M5s e Leu''

''Si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda'', così Nicola Zingaretti.

"Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a contribuire con le nostre idee a questa sfida per fermare la pandemia". Così Nicola Zingaretti per il quale "non bisogna perdere la forza e le potenzialità di una alleanza con il Movimento 5 Stelle e con Leu basata su proposte comuni sul futuro dell'Italia. Per affrontare questi temi chiederemo nelle prossime ore un incontro con il Movimento 5 Stelle e Leu".

Subito dopo l'incarico conferito a Draghi per la formazione di un nuovo governo, Roberto Speranza, ministro di Leu, ha rilanciato un'iniziativa condivisa con le forze politiche che hanno sostenuto l'esecutivo di Conte. "E' importante che le forze politiche che hanno lavorato bene assieme negli ultimi mesi - Leu, Pd e M5S - affrontino in queste ore in modo coordinato la crisi politica in corso", ha affermato.

In mattinata Fratoianni aveva detto: "Difficile sostenere un governo Draghi".

