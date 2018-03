Pietro Grasso

Grasso chiude a Palermo, oggi comizio a Piazza Verdi

Il leader di Liberi e uguali sarà alle 18 in piazza Verdi per il comizio conclusivo

02/03/2018

Chiusura della campagna elettorale oggi a Palermo per Pietro Grasso. Il leader di Liberi e uguali sarà alle 18 in piazza Verdi per il comizio conclusivo prima dell’apertura delle urne di domenica prossima.

Con Pietro Grasso saranno sul palco Rossella Muroni, Pippo Civati, Anna Falcone, Nicola Fratoianni, Roberto Speranza e Claudio Fava.

Previste le esibizioni musicali di 12BBR, Davide Shorty & Straniero Band, Tre Terzi e Akkura.

