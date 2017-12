mafia

Grasso: ''Dopo la morte di Riina la mafia è pronta a riorganizzarsi''

''Dopo la morte di Riina si apre una fase di transizione nell'organizzazione mafiosa...''

Pubblicata il: 11/12/2017

“Dopo la morte di Riina si apre una fase di transizione nell’organizzazione mafiosa: è ipotizzabile che ci saranno riunioni per ricostruire Cosa Nostra”. Lo ha detto il Presidente del Senato e leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ospite a “Che tempo che fa”, su Rai 1.

“Non abbiamo distrutto tutta la organizzazione che riesce ad avere spazio dove manca lo Stato, il lavoro e i diritti. Accanto all’antimafia della repressione – ha aggiunto – mi piace ricordare quella della prevenzione”. Grasso ha, di fatto, parzialmente smentito l’interpretazione del Ministro della Giustizia che nega notizie circa una riorganizzazione verticistica, anche se l’ultima operazione dei Carabinieri a San Lorenzo lascia pensare l’esatto contrario.

Il vuoto di comando in Cosa Nostra però esiste ed è forte tanto da far temere per l’effetto scarcerazioni. Sono tanti i fine pena da oggi al 2019 che creano preoccupazione nel questore di Palermo e non solo in lui.

