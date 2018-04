Pietro Grasso

Grasso: ''Nessuna alleanza con il M5S'' ***VIDEO***

Confidiamo sui delusi del Pd, sugli astensionisti e su quella parte di elettori del Movimento cinque stelle di sinistra indignati

"Ho sempre detto che il M5S è in una fase di mutazione genetica e tende a rassicurare chiunque". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, rispondendo a Palermo ai giornalisti che gli chiedono se Liberi e Uguali sia disponibile a un'alleanza con il M5S. "Ricordo da presidente del Senato diverse situazioni in cui sono stati ondivaghi - dice - Prima hanno detto sì alle unioni civili e poi no, lo stesso sullo ius soli o sull'euro. Insomma, non c'è chiarezza. Quindi, aspettiamo che queste posizioni corrispondano a dei segnali precisi da un punto di vista parlamentare e politico", ha spiegato. Anche perché il presidente del Senato vuole raccogliere voti proprio fra i delusi del Movimento 5 Stelle e del Pd: "Confidiamo sui delusi del Pd, su coloro che si astengono, nella speranza che si sveglino dal torpore e partecipino alle elezioni. Puntiamo anche su quella parte di elettori del Movimento cinque stelle di sinistra che, indignati, hanno aderito alla protesta votando però per il M5S".

