Grasso: ''Non vogliamo il ponte sullo stretto'' ***VIDEO***

di Marco Gullą | Pubblicata il: 10/02/2018 - 15:56:19 Letto 365 volte

"Noi non vogliamo il ponte sullo Stretto di Messina: che ce ne facciamo di un ponte che congiunge due deserti? Serve solo a qualche multinazionale, a qualche politico per guadagnare consensi, a un'impresa che magari si è già accaparrata i terreni su cui nascerà".

Il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso, nel corso dell'inaugurazione del comitato elettorale di Leu a Palermo, torna all'attacco sul tema che ha tenuto banco nelle scorse settimane, il collegamento stabile fra Messina e la Calabria rilanciato -seppure con sfumature diverse- in modo bipartisan da Graziano Delrio, Nello Musumeci, Silvio Berlusconi e Claudio De Vincenti.

"Diciamo no al ponte - dice il presidente del Senato - perché ci sono troppe cose da fare in Sicilia. È mai possibile che da Trapani a Siracusa il viaggio via treno duri oltre dieci ore o che tra Catania e Palermo un treno impieghi tre ore e mezza?".

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

