Gratuito patrocinio avvocati, M5S scrive al ministro Bonafede: ''Pagare spettanze dal 2018 ad oggi''

M5S chiede di pagare le spettanze relative al gratuito patrocinio per gli anni 2018 e 2019 e per quest'anno..

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2020 - 09:27:51 Letto 386 volte

“In un momento in cui l’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio tantissime attività e categorie professionali per le quali il governo sta mettendo in campo aiuti e sostegni, ci sembra giusto pensare anche a quei professionisti per i quali al momento poco o nulla è stato previsto dal decreto del 17 marzo scorso, come gli avvocati, mettendoli nelle condizioni di potere percepire le spettanze relative al gratuito patrocinio per gli anni 2018 e 2019 e per quest’anno”.

Lo afferma il deputato M5S alla Camera, Antonio Lombardo, che per questo ha scritto al ministro della Giustizia Bonafede, chiedendo di accreditare le restanti somme necessarie ad erogare per intero l'importo relativo al gratuito patrocinio per gli anni 2018 e 2019, nonché per l'anno corrente.

“Ciò garantirebbe a questi professionisti – afferma Lombardo – un'importante boccata di ossigeno in un momento storico particolarmente difficile per tutti”.

