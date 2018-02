Pestaggio

Pestaggio al dirigente di Forza Nuova Massimo Ursino

Grave fatto di cronaca a Palermo. Almeno sei persone hanno accerchiato il responsabile provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, legandolo mani e piedi con nastro adesivo da imballaggio e pestandolo a sangue.



E' accaduto nella trafficata e centrale via Dante, Palermo, intorno alle 19.00, con i negozi aperti e la gente lungo il marciapiede. Gli aggressori erano vestiti di nero e avevano i volti coperti da sciarpe; tra loro, secondo i testimoni, c'era una ragazza che riprendeva il pestaggio con un telefonino.



Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Civico dai sanitari del 118, Ursino aveva il volto pieno di lividi e una ferita sanguinante alla testa. Il dirigente di Forza Nuova è titolare di un laboratorio di tatuaggi nella vicina via Marconi. Indagini in corso per comprendere la natura dell'aggressione.



