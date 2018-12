incidente

Grave incidente a Palermo, in via Alcide De Gasperi *VIDEO*

Un pedone, una donna di 64 anni, è stata travolta da un camion.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2018 - 13:48:47 Letto 531 volte

Incidente questa mattina in via Alcide de Gasperi 183, a Palermo. Un pedone, una donna R.M.R. di 64 anni, è stata travolta da un camion che procedeva in direzione di piazza Giovanni Paolo II (ex piazza Alcide De Gasperi).

La donna è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Soccorsa, è stata subito trasportata nel vicino ospedale Villa Sofia. Si trova ancora in prognosi riservata. L'impatto avrebbe causato la rottura del setto nasale.

L'autoarticolato, di una ditta di Ravanusa, sarà sequestrato. Sul posto la polizia municipale.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!