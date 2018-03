incidente stradale

Grave incidente a Terrasini: ferito un 17enne

Grave scontro la scorsa notte tra un'auto e una moto a Terrasini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2018 - 12:54:14 Letto 438 volte

Grave scontro la scorsa notte tra un’auto e una moto a Terrasini. L’incidente, nel quale è rimasto ferito grevemente un diciassettenne, è avvenuto in via Palermo intorno alle 3,30. Il giovane si trova ricoverato in prognosi riservata al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Cinisi, il diciasettenne viaggiava alla guida di uno scooter Aprilia Sport City che si è scontrato con una Suzuky Swift, guidata dal palermitano G. V di 20 anni. Il conducente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Partinico: se la caverà una settimana di prognosi.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!