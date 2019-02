incidente stradale

Grave incidente alla Favorita

Nuovo grave incidente alla Favorita a Palermo. Il traffico nella zona è stato bloccato.

Pubblicata il: 08/02/2019

Nuovo grave incidente alla Favorita a Palermo. Il traffico nella zona è stato bloccato e sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili urbani e gli agenti di polizia.

Poco dopo le 12, un uomo di 69 anni, che si trovava alla guida di una Toyota Yaris, per cause da accertare ha perso il controllo dell’auto finendo contro il montante del cancello Giusino in viale Diana. Le condizioni dell’uomo, vigile nel momento in cui è salito sull’ambulanza che lo ha portato a Villa Sofia, non sarebbero gravi.

Pressapoco allo stesso orario, una donna di 57 anni è stata investita sulle strisce pedonali in via Libertà da un motociclista. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili urbani e i sanitari del 118. I primi ad arrivare gli agenti di polizia.

La donna ferita è stata trasportata in ospedale a Villa Sofia. Il motociclista a bordo di un’Honda Transalp si è fermato ed è stato il primo a soccorrere la donna.

Ma nelle ultime ore a Palermo altri incidenti stradali si sono purtroppo verificati. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera in via Umberto Maddalena, a Mezzomonreale. A scontrarsi sono state due auto: una Ford Focus e una Ford Fiesta.

Il primo a soccorrere i malcapitati è stato un pompiere fuori servizio. Sul posto anche il personale del 118 e i vigili del fuoco.

