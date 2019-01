Grave incidente in via Libertà

incidente stradale

Grave incidente in via LibertÓ

Incidente la scorsa notte in via Libertà, a Palermo, dove sono rimasti coinvolti un'auto e una moto, mentre un terzo mezzo è fuggito senza prestare soccorso.

Lo scontro si è verificato all'altezza di via Tommaso Gargallo. Due giovani stavano spingendo un Piaggio Beverly. Una delle auto lì ha centrati in pieno, finendo poi contro un palo.

Testimoni parlano di una gara tra le due auto. Il limite di velocità in via Libertà è di 30 chilometri orari. Quattro persone sono state trasportate negli ospedali di Villa Sofia, Civico e Policlinico in codice rosso; hanno tutti tra 17 e i 19 anni.

In un altro incidente in piazza Giachery, un auto è finita contro un palo della luce. E' stato necessario l'intervento dei tecnici dell'Amg, l'azienda municipalizzata del gas che si occupa anche dell'illuminazione pubblica, per rimuovere il palo pericolante.

