Grave incidente stradale a Palermo, in gravi condizioni un anziano

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 20,20 in via Tricomi a Palermo.

Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 20,20 in via Tricomi all'altezza del civico 16 a Palermo. Un uomo di 82 anni residente in zona è stato investito mentre attraversava la strada da una donna, S. M. di 64 anni, a bordo di una Hyundai i20.

La conducente dell'auto si è fermata, si è resa conto di quanto stava accadendo e ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118. I sanitari hanno caricato l'ottantaduenne in ambulanza per trasferirlo in codice rosso nel vicino ospedale Civico.

Gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia municipale hanno effettuato i rilievi sul posto per capire l'esatta dinamica dell'incidente. L'auto è stato posta sotto sequestro ed è stata informata l'autorità giudiziaria di quanto successo.

